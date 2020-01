Renzi: "Salvini al palo in Emilia. I 5 Stelle sono finiti" (Di martedì 28 gennaio 2020) Questa mattina Matteo Renzi è stato ospite di 'Circo Massimo', programma radiofonico condotto da Massimo Giannini e Oscar Giannino su Radio Capital. Il leader di Italia Viva ha esultato per il successo in Emilia Romagna di Stefano Bonaccini, che anche lui e il suo partito hanno sostenuto con alcuni candidati presenti nella lista "Bonaccini presidente", un paio dei quali sono stati eletti in consiglio regionale."Salvini è restato al palo e questo è un bene", ma Renzi ci ha tenuto a sottolineare che "il vero vincitore è Bonaccini", perché "la vittoria ha il suo nome e il suo cognome" grazie "a buon senso e buon governo". L'ex segretario del Pd ha fatto invece un po' più fatica a riconoscere il successo del suo vecchio partito, al quale ha riconosciuto "un po' di merito".Poi Renzi è tornato a puntare il dito contro il Movimento 5 Stelle, del quale più volte in queste ultime settimane ha ... blogo

