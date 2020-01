Renzi: cantieri e digitalizzazione in agenda, l’Emilia risultato di Bonaccini (Di martedì 28 gennaio 2020) Dopo il voto in Emilia Romagna, Matteo Renzi torna alla carica. Il leader di Italia Viva chiama il governo sull’agenda politica, perché si dia avvio ad una stagione riformista. Sull’Emilia l’ex premier è sicuro, i meriti sono di Bonaccini ma il pericolo Salvini è tutt’altro che scongiurato. Renzi a tutto campo: politica e riforma “Bisogna … L'articolo Renzi: cantieri e digitalizzazione in agenda, l’Emilia risultato di Bonaccini proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

stefanodirusso1 : 'Quelli di Autostrade devono pagare e tanto, ma no a una revoca che giuridicamente non sta né in cielo né in terra'… - cjmimun : Renzi:'Il Governo deve lavorare e cambiare marcia. Si sblocchino i cantieri e si facciano le riforme. Per me si arr… - ManuelaArata : @nzingaretti Far ripartire i cantieri, ANCHE se lo dice Renzi -