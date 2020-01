Renault Italia - Eric Pasquier è il nuovo direttore generale (Di martedì 28 gennaio 2020) La Renault ha nominato Eric Pasquier nuovo direttore generale della divisione Italia. Il manager classe 1965 subentrerà il prossimo 1 marzo a Xavier Martinet. Nella sua funzione, Pasquier riporterà direttamente a Philippe Buros, direttore delle operazioni della Regione Europa.In Renault dal 1990. L'esperienza di Pasquier con la Renault risale al 1990: muove i primi passi nel settore commerciale, quindi passa alla direzione marketing dei servizi della Casa nel '95. Nei primi anni 2000 ottiene la direzione marketing nelle divisioni in Giappone e Messico, intervallate da una parentesi in Caradisiac. Dal 2008 al 2014 torna in Francia, dove ricopre diversi posizioni manageriali; diventa responsabile marketing della Regione AmEriche e, nel 2017, passa alla direzione generale di Renault Messico. Dall'1 settembre 2018, Pasquier è stato direttore marketing Francia. quattroruote

solomotori : Eric Pasquier nuovo Direttore Generale di Renault Italia - TV7Benevento : Renault: dal primo marzo Eric Pasquier nuovo dg per Italia... - TuttoQuaNews : RT @Affaritaliani: Eric Pasquier nuovo direttore generale di Renault Italia -