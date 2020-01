Renault - Imminente la nomina di De Meo come nuovo ad (Di martedì 28 gennaio 2020) Il cda della Renault è stato convocato per oggi alle 14.00 per ufficializzare Luca De Meo quale nuovo amministratore delegato della Renault. A dare la notizia sono fonti di stampa, secondo le quali, già negli scorsi giorni, ci sarebbe stata la fatidica fumata bianca da parte del consiglio di amministrazione della Régie.Conferme anche dalla Volkswagen. Manca, dunque, solo l'ufficialità per l'approdo del manager italiano alla guida della Casa francese in sostituzione di Thierry Bolloré. De Meo non ha mai fornito conferme sul suo prossimo futuro, neanche dopo aver rassegnato le dimissioni dalla carica di presidente della Seat. Gli indizi emersi grazie a numerose indiscrezioni di stampa hanno trovato una conferma parziale, solo pochi giorni fa, nelle parole di uno dei dirigenti direttamente coinvolti nella vicenda. "Siamo davvero molto tristi - ha ... quattroruote

