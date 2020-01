Renault, il nuovo amministratore delegato sarà Luca De Meo, l’ex pupillo di Marchionne (Di martedì 28 gennaio 2020) I primi segali erano arrivati a dicembre, con la preferenza espressa dai vertici Renault, a cui erano seguite le dimissioni da numero uno del marchio Seat. Ora per Luca De Meo, il 52enne milanese ex golden boy della nidiata Marchionne, è arrivata la conferma ufficiale dopo la riunione e conseguente nomina da parte del cda: sarà lui a guidare il gruppo Renault come amministratore delegato, nonché vicedirettore del marchio Renault. E lo farà a partire dal 1° luglio 2020, perché solo da quella data si libererà dalla clausola di non concorrenza siglata con il gruppo Volkswagen. Nel frattempo Clotilde Delbos continuerà a ricoprire la carica ad interim, dopo l’allontanamento lo scorso luglio di Thierry Bollorè. De Meo torna dunque dove aveva iniziato la sua carriera venticinque anni fa, prima di cominciare il percorso che lo avrebbe portato in Toyota Europe, poi a Torino con Sergio ... ilfattoquotidiano

