Renault - De Meo è il nuovo amministratore delegato (Di martedì 28 gennaio 2020) Luca De Meo approda ufficialmente alla guida dell'azienda dove ha iniziato la sua carriera professionale, oltre 25 anni fa: come ampiamente previsto dalle indiscrezioni degli ultimi giorni, il consiglio di amministrazione della Renault ha infatti approvato la nomina dell'italiano a nuovo amministratore delegato, in sostituzione di Thierry Bolloré.Incarico da luglio. De Meo, primo dirigente italiano al timone di un grande gruppo automobilistico dalla scomparsa di Sergio Marchionne nell'estate del 2018, non varcherà le porte di Boulogne-Billancourt immediatamente: è previsto, infatti, che assuma il nuovo incarico a decorrere dal 1 luglio prossimo. La nomina, sostenuta tacitamente anche dallo Stato francese (maggior azionista della Renault), è stata approvata al termine di un consiglio di amministrazione che, in fin dei conti, non ha fatto altro che ratificare una decisione già presa da ... quattroruote

