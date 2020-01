Regionali, l’anno zero dei 5 stelle: la crisi sui territori e il Pd che chiede nuovi equilibri di governo. “Autostrade e prescrizione? I nostri temi non si toccano” (Di martedì 28 gennaio 2020) Non si può dire che i 5 stelle non fossero pronti al peggio. Ma alla sconfitta, seppur annunciata, non si arriva mai abbastanza preparati. Così quando sono usciti i primi risultati con le liste precipitate sotto la doppia cifra in Emilia-Romagna e Calabria, è stato difficile nascondere il trauma. Ora è chiaro e palese per tutti: il M5s è tornato all’anno zero, il punto più basso di un percorso di sondaggi smentiti, previsioni stravolte ed exploit nelle urne. Il 4,7% dei consensi al Nord e il 6,3 al Sud sono stati una botta dalla quale dovranno provare a risollevarsi e farlo in fretta: seppur scomparsi sui territorio, restano la prima forza al governo col Pd che già chiede nuovi equilibri. Quindi, ora che l’esecutivo si prepara a riscrivere il “non contratto”, la prima cosa da portare in salvo sono i temi: “Autostrade e prescrizione? Mi sembra curioso che si ... ilfattoquotidiano

