Regionali Emilia, Attilio Fontana: “Pur di vincere la sinistra ha accompagnato ai seggi disabili e ultracentenari” (Di martedì 28 gennaio 2020) “Pur di vincere, in Emilia Romagna la sinistra ha accompagnato ai seggi ultracentenari e disabili con i pulmini”. Parola del governatore della Lombardia Attilio Fontana, che ha commentato così l’esito delle elezioni Regionali. Nella fattispecie, Fontana ha cercato di analizzare la performance elettorale della Lega, ma poi è passato a parlare di quanto fatto – secondo lui – dal centrosinistra. Al netto di ogni considerazione possibile sul diritto al voto anche per chi ha difficoltà a recarsi alle urne, l’analisi del presidente lombardo ha provocato la dura reazione del Partito democratico, con il vicesegretario Andrea Orlando che ha parlato di “goffo tentativo di coprire gli errori di Salvini”. L’europarlamentare dem ed ex assessore comunale di Milano Pierfrancesco Majorino, invece, ha chiesto a Fontana di scusarsi con i disabili ... ilfattoquotidiano

