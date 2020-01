Reggia di Carditello, presentazione XV rapporto Federculture sull’impresa culturale (Di martedì 28 gennaio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiCaserta – Dopo anni di degrado e completo abbandono, il Real Sito di Carditello torna a ricoprire un ruolo da protagonista nel panorama artistico e culturale nazionale, ospitando domani Federculture in occasione del XV rapporto annuale “Impresa Cultura” e presentando alla stampa, per la prima volta, il cantiere di restauro. Un importante momento di confronto sull’impresa culturale in Italia, con un interessante focus sulla Campania e sulla strategia turistica dei siti casertani: Reggia di Caserta, Museo archeologico dell’Antica Capua, Museo campano di Capua e Real Sito di Carditello. Continua, dunque, il riscatto della Reggia dei Borbone – iniziato nel 2016 con la nascita della Fondazione Real Sito di Carditello, costituita dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, dalla ... anteprima24

