Reddito di cittadinanza: nuovo Isee entro il 31 gennaio, le indicazioni (Di martedì 28 gennaio 2020) Reddito di cittadinanza: nuovo Isee entro il 31 gennaio, le indicazioni Il giorno dopo la data di pagamento del mese di gennaio, lunedì 27 gennaio 2020, c’è un’altra scadenza importante per i beneficiari del Reddito di cittadinanza: venerdì 31 gennaio 2020. Perché? Come ha ricordato l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, l’erogazione del beneficio proseguirà per chi ha rinnovato l’Isee e per chi lo farà entro il 31 gennaio, senza soluzione di continuità nel mese di febbraio. Reddito di cittadinanza, cosa succede in caso di mancata dichiarazione Isee La dichiarazione Isee costituisce infatti il presupposto per la verifica dei requisiti richiesti dalla legge per la concessione del Reddito e della Pensione di cittadinanza. Per la verifica dei requisiti, viene preso a riferimento l’Isee valido presente negli archivi dell’Inps l’ultimo giorno del ... termometropolitico

chedisagio : Emilia-Romagna, lì dove tutto nacque : @Mov5Stelle al 4%. Calabria, «patria» del reddito di cittadinanza: @Mov5Stelle al 6% - sole24ore : Il flop M5S in Calabria: meno elettori che percettori di reddito di cittadinanza - davidealgebris : Penso che gli Italiani abbiano capito come Reddito di Cittadinanza dato a chi ha Ferrari o fa’ parte di Andrangheta… -