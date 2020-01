Recensione A Discovery of Witches, la serie fantasy dai temi sociali dal 29 gennaio su Sky Atlantic (Di martedì 28 gennaio 2020) Recensione A Discovery of Witches, la serie fantasy popolata da tante specie -streghe, vampiri e demoni- tratta dalla Trilogia delle anime di Deborah Harkness dal 29 gennaio su Sky Atlantic e NOW TV Questa fine di gennaio porta settimane stregate in tv e su Sky Atlantic si appresta ad arrivare la serie Sky Original (prodotta da Sky Studios e in onda due anni fa su Sky One) A Discovery of Witches tratta dalla saga fantasy di successo di Deborah Harkness, Trilogia delle Anime e diretta da Juan Carlos Medina, adattata dalla scrittrice Kate Brooke, che della serie è anche produttore esecutivo insieme ai cofondatori della Bad Wolf Production Jane Tranter, Julie Gardner, Lachlan MacKinnon e alla stessa Deborah Harkness. Gli 8 episodi della prima stagione di A Discovery of Witches andranno in onda dal 29 gennaio alle 21.15 su Sky Atlantic e in streaming su NOW TV e poi disponibili On Demand su ... dituttounpop

WildItaly : #ADiscoveryofWitches - #Ilmanoscrittodellestreghe, l'#Oxford magica della saga letteraria di #DeborahHarkness prend… -