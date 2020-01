Raz Degan, Vieni Da Me: “Ecco il mio primo lavoro” (Di martedì 28 gennaio 2020) Questo articolo Raz Degan, Vieni Da Me: “Ecco il mio primo lavoro” è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Raz Degan ha raccontato a Vieni Da Me il suo passato prima di essere un famosissimo modello israeliano di fama internazionale: “Non è stato facile.” Ecco le parole di Raz Degan, il quale oggi è stato ospite di Caterina Balivo a Vieni Da Me dove ha parlato dei suoi progetti umanitari ma anche della sua … youmovies

stelfia : E comunque Raz Degan pure brizzolato ha il suo perché! - italiaserait : Raz Degan: chi è l’attore e modello israeliano, ex di Paola Barale - miss_caffeine_ : Raga, ma che gnocco da paura è Raz Degan? #vienidame -