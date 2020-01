Raz Degan: "L'amore? Sono molto discreto nel mio trullo" - (Di martedì 28 gennaio 2020) Gianni Nencini Ospite di Vieni Da Me, Raz Degan sceglie di non replicare alle recenti parole della sua ex Paola Barale, e sulle sue relazioni non intende far trapelare nulla: "Sono molto discreto nel mio trullo" Ospite di Caterina Balivo a Vieni da me, Raz Degan sceglie di non replicare alle recenti parole di Paola Barale, e sulla sua situazione sentimentale mantiene il più stretto riserbo: "Sono molto discreto nel mio trulletto". Hanno fatto scalpore le dichiarazioni di Paola Barale a Live - Non è la d'Urso a proposito dei suoi due ex più famosi. Riferendosi a Gianni Sperti e a Raz Degan è stata categorica: "Le persone che mi hanno fatto del male, le metto nel dimenticatoio". Se è nota la distanza tra l'ex valletta di Mike Bongiorno e l'opinionista di Uomini e Donne, quella tra lei e l'ex modello di origine israeliana ha lasciato molti di stucco. Circa tre anni fa, infatti, ... ilgiornale

caterinabalivo : Per questo martedì non potevo chiedere di meglio ?? Alle 14 tutti su ?@RaiUno? per la cassettiera di Raz Degan ?? S… - zazoomnews : Raz Degan rivelazione inedita: “Per me lui è la persona più importante” - #Degan #rivelazione #inedita: #persona - zazoomblog : Raz Degan rivelazione inedita: “Per me lui è la persona più importante” - #Degan #rivelazione #inedita: #persona -