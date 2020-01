Raz Degan a Vieni da me: Caterina Balivo svela cos’è successo fuori onda (Di martedì 28 gennaio 2020) Caterina Balivo intervista Raz Degan a Vieni da me e svela cosa ha fatto con lui prima della diretta E’ stato Raz Degan l’ospite che Caterina Balivo ha intervistato alla cassettiera nella puntata di Vieni da me di oggi, martedì 28 gennaio 2020. Raccontandosi dunque ‘attraverso’ gli oggetti contenuti nei vari cassetti del mobile ormai conosciutissimo dal pubblico di Rai1, Raz Degan a Vieni da me ha ripercorso la sua carriera ma, prima di porgli le domande, Caterina Balivo ha però spiegato di aver fatto con lui una foto, prima della diretta, per una nobile causa. La conduttrice di Vieni da me con Raz Degan ha infatti rivelato: Abbiamo già fatto una foto da twittare, con il numero solidale bello in vista, per poter donare. “Il numero per aiutare i bambini bisognosi è 45588. I bambini sono il futuro del nostro pianeta” ha poi aggiunto lui, riferendosi ... lanostratv

caterinabalivo : Per questo martedì non potevo chiedere di meglio ?? Alle 14 tutti su ?@RaiUno? per la cassettiera di Raz Degan ?? S… - CorriereQ : Vip: serata trasteverina ‘impegnata’ per Raz Degan - LunatikaLullaby : RT @caterinabalivo: Per questo martedì non potevo chiedere di meglio ?? Alle 14 tutti su ?@RaiUno? per la cassettiera di Raz Degan ?? Segui… -