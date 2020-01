Rapina gelateria con taglierino ferendo dipendente: arrestato (Di martedì 28 gennaio 2020) Roma – I Carabinieri della Stazione Roma Porta Portese e del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Centro hanno rintracciato e arrestato un 30enne romano ritenuto responsabile di una Rapina all’interno di una gelateria in lungotevere dei Vallati. Il pomeriggio del giorno precedente, l’uomo era entrato nella gelateria minacciando con un taglierino la dipendente della gelateria, costringendola a consegnare il denaro contenuto in cassa. Il malvivente, non contento del bottino, allo scopo di ottenere altro denaro, ha brandito il taglierino e ha colpito la vittima alla mano destra procurandole una lieve ferita, dandosi poi alla fuga a piedi, lungo l’argine del fiume Tevere, facendo perdere le tracce. La vittima, una donna originaria del Peru’, ha quindi allertato i Carabinieri che sono giunti immediatamente sul posto e hanno raccolto tutte le informazioni utili ... romadailynews

