Rakitic Juventus, colpo di scena: il centrocampista rompe il silenzio ed esce allo scoperto! (Di martedì 28 gennaio 2020) Rakitic Juventus- Secondo quanto riportato dai colleghi spagnoli di “Sport“, Rakitic avrebbe chiesto espressamente al Barcellona di restare fino a giugno per poi valutare con calma il suo prossimo futuro a partire dalla prossima estate. Una mossa che potrebbe spiazzare totalmente la Juventus e proiettare il possibile affare in vista di giugno. Con la conferma di Rakitic al Barcellona, la Juventus potrebbe decidere di non intervenire sul mercato, neanche per sostituire il partente Emre Can. Rakitic Juventus, la strategia della Juventus e il piano di Paratici Paratici potrebbe decidere di tentare il colpo last minute proponendo al Barcellona un affare basato sul prestito con diritto di riscatto. Il club blaugrana non sarebbe convinto dell’operazione e potrebbe stoppare sul nascere la possibile offerta bianconera. Leggi anche: Juventus, Sarri rischia: Zidane o Guardiola? ... juvedipendenza

