Rai, il ministro Gualtieri incontra Salini: basta sovranismi, coerenza con il governo (Di martedì 28 gennaio 2020) Fabrizio Salini, Ad Rai Coincidenze. Nel giorno dei risultati elettorali, che in Emilia Romagna hanno premiato il centrosinistra, la politica ha fatto sentire la propria voce in Rai. Ieri il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri – nella sua veste di azionista di controllo del servizio pubblico – ha incontrato l’AD Rai Fabrizio Salini. Nel colloquio, che fonti del Tesoro descrivono come cordiale e costruttivo, si è parlato del prossimo piano industriale per l’azienda radiotelevisiva ma si sarebbe anche accennato alla necessità di una corrispondenza tra la maggioranza di governo e quella del CdA Rai. A riferire di un pressing in tal senso sono alcuni organi di stampa, secondo i quali l’azionista ha chiesto a Salini di appoggiarsi ad una maggioranza coerente con quella parlamentare, retta dal Pd. Non solo. La richiesta dell’esponente Pd è stata ... davidemaggio

