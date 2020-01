Puglia: Salvini, ‘su candidato centrodestra ne parliamo da oggi’ (Di martedì 28 gennaio 2020) Roma, 28 gen. (Adnkronos) – Sulla candidatura del centrodestra in Puglia “ci ragioniamo da oggi in avanti”. Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo Salvini, ospite di ‘Radio anch’io’ su Radiouno, dopo l’invito di Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d’Italia, al rispetto dei patti. L'articolo Puglia: Salvini, ‘su candidato centrodestra ne parliamo da oggi’ CalcioWeb. calcioweb.eu

