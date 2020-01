Pubblica amministrazione, l’Ue ‘bacchetta’ l’Italia per i pagamenti in ritardo (Di martedì 28 gennaio 2020) Pubblica amministrazione, Italia ‘bacchettata’ dalla Corte Ue per i pagamenti in ritardo. Salvini: “Il signor Conte paghi i debiti o si dimetta”. ROMA – L’Italia ‘bacchettata’ dalla Corte Ue per i pagamenti in ritardo nella Pubblica amministrazione. I giudici si sono pronunciati dopo che la Commissione aveva aperto una procedura d’infrazione nei confronti di Roma. “L’Italia – si legge nel testo citato dall’Ansa – avrebbe dovuto assicurare il rispetto da parte delle pubbliche amministrazioni, nelle transizioni commerciali con le imprese private, in termini di pagamento non superiori a 30 o 60 giorni“. Un rimprovero che nelle prossime settimane potrebbe trasformarsi in una sanzione economica se non ci saranno cambiamenti importanti in questo senso. La lunga battaglia della Commissione ... newsmondo

Agenzia_Ansa : La Corte di Giustizia Ue bacchetta l'Italia sui ritardi nei pagamenti della Pubblica amministrazione: non rispettat… - berlusconi : Quella per il pagamento puntuale dei debiti della pubblica amministrazione è una battaglia che @forza_italia conduc… - berlusconi : La Corte di Giustizia ha contestato all'Italia la violazione della Direttiva che obbliga la pubblica amministrazion… -