Psicosi coronavirus a Rovigo, fratellini cinesi in quarantena: “A scuola non li vogliamo” (Di martedì 28 gennaio 2020) L'allarme coronavirus di Wuhan sta facendo scattare la Psicosi anche in Italia: i genitori della scuola elementare di Castelguglielmo hanno protestato con il dirigente scolastico e il sindaco perché non vogliono che due fratellini di origine cinese, rientrati dieci giorni fa dal Paese asiatico, tornino a scuola con il rischio di contagiare i compagni di classe. Ma l'Usl precisa: "Non c'è alcun rischio". fanpage

