Primo caso di coronavirus confermato in Germania. Gli “errori” di Oms e Wuhan (Di martedì 28 gennaio 2020) C'e' un Primo caso confermato di coronavirus cinese in Germania, nello stato sudorientale della Bavaria. "Un uomo della zona di Starnberg e' stato infettato dal nuovo Virus" ed "e' stato posto sotto controllo medico e in isolamento," ha spiegato un portavoce del ministero della Salute bavarese. Il paziente e' "in buone condizioni mediche", ha aggiunto la fonte senza ulteriori dettagli. I parenti del paziente sono stati informati dei sintomi che possono comparire in caso di malattia, nonche' delle precauzioni igieniche da adottare. Il ministero della Salute bavarese non ha fornito indicazioni sull'uomo o sulle circostanze in cui potrebbe essere stato infettato dal Virus. La Germania diventa cosi' il secondo paese in Europa ad essere colpito dal coronavirus, dopo tre casi in Francia confermati il 24 gennaio. I tre pazienti, uno a Bordeaux e due a Parigi, avevano recentemente viaggiato in ... ilfogliettone

