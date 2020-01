Prevenire le malattie cardiovascolari nella popolazione turca? Si può fare partendo dalle scuole (Di martedì 28 gennaio 2020) Oggi a Milano, si tiene il 3° incontro del Network Turco-Italiano (“Turkish-Italian Heart Health Network”, TIHN1) per proseguire le attività del progetto di sensibilizzazione sulla prevenzione dei fattori di rischio cardiovascolari. Nelle prossime settimane, saranno coinvolti gli 8.000 genitori degli studenti di tutte le 164 scuole primarie e secondarie della città di Batman, nella regione dell’Anatolia sud-orientale. Il percorso di informazione per la salute del cuore dei bambini è sviluppato dalla Fondazione turca di Cardiologia e dalla Fondazione Italiana per il Cuore, nell’ambito del progetto sostenuto dal programma della “Civil Society Dialogue”2 che promuove il dialogo fra le organizzazioni civili della Turchia e dell’Europa, con un co-finanziamento dell’Unione Europea e della Repubblica della Turchia. “La partnership con la Fondazione Italiana per il Cuore ha permesso ... meteoweb.eu

