Prescrizione, Renzi: “Voto con Forza Italia e propongo lodo Annibali” (Di martedì 28 gennaio 2020) Come già accaduto in Commissione Giustizia, Matteo Renzi, ha annunciato che anche a Montecitorio il suo partito voterà a favore della proposta di Enrico Costa per l’abolizione della riforma Bonafede, che dal 1 gennaio 2020 ha sancito lo stop alla Prescrizione nei processi. Renzi sulla Prescrizione Nonostante la bocciatura in Commissione del disegno di legge del forzista, la proposta sarà comunque sottoposta anche all’esame della Camera in quota opposizioni dove dovrebbe prevalere il no. I Cinque Stelle hanno infatti un notevole numero di deputati e, nonostante le defezioni di Italia Viva, i voti di Partito Democratico e Leu sono necessari a non andare sotto. Anche tra i dem c’è in realtà chi voterà insieme al centrodestra, vale a dire Vincenza Bruno Bossio. La stessa, proprio mentre Montecitorio discuteva della proposta Costa, è intervenuta alla manifestazione degli ... notizie

