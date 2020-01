Prescrizione: M5S, ‘cantiere aperto, coerente rinvio pdl Costa’ (Di martedì 28 gennaio 2020) Roma, 28 gen. (Adnkronos) – ‘La scelta del rinvio in commissione Giustizia della proposta di legge Costa è coerente con quanto detto oggi in Aula dal ministro Bonafede: c’è un cantiere aperto sullo stesso tema ed è opportuno portare prima a termine questo percorso”. Così in una nota Devis Dori, deputato del MoVimento 5 stelle e capogruppo in commissione Giustizia alla Camera.L'articolo Prescrizione: M5S, ‘cantiere aperto, coerente rinvio pdl Costa’ CalcioWeb. calcioweb.eu

fattoquotidiano : Prescrizione, Cancelleri (M5s): “Dichiarazioni di Orlando? Ho passato ore a cercare di capire cosa volesse dire. No… - LegaSalvini : Gli italiani sono stanchi di una giustizia lenta e manettara. Non abbiamo notizie di come PD e M5s vogliano risolve… - GabriGiammanco : Per il Pd il problema dell’Italia è Salvini mentre il vero problema di questo Paese è la CREDIBILITÀ della politica… -