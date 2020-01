Prescrizione, il voto sulla proposta di legge Costa per abolire la riforma Bonafede: la diretta (Di martedì 28 gennaio 2020) Atteso alla Camera, dopo le comunicazione del ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, il voto sulla proposta di legge a firma del forzista Enrico Costa che ha l’obiettivo di abolire la legge che blocca la Prescrizione dopo il primo grado di giudizio. L'articolo Prescrizione, il voto sulla proposta di legge Costa per abolire la riforma Bonafede: la diretta proviene da Il Fatto Quotidiano. ilfattoquotidiano

