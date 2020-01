Prescrizione, ddl Costa rinviato. Pd: “Da Fi tentativo di dividerci, ma in maggioranza in corso dibattito”. Iv: “Il governo ha 7 giorni di tempo” (Di martedì 28 gennaio 2020) Tra le fibrillazioni di Italia Viva, che non ha partecipato al voto, e le proteste delle opposizioni di destra, la maggioranza regge sulla Prescrizione e rinvia in commissione il disegno di legge Costa, la proposta del deputato di Forza Italia che punta a cancellare la riforma Bonafede. Il provvedimento è stato rimandato in commissione per 72 voti di scarto. “Siamo disponibili al confronto e apprezziamo l’apertura manifestata dal ministro Bonafede. Abbiamo presentato due emendamenti al Milleproroghe sull’abolizione dello stop alla Prescrizione, che saranno esaminati tra una decina di giorni: questo è il tempo che diamo al governo per capire se si sta pensando a fare un lavoro serio per varare modifiche condivisibili”, ha sottolineato in Aula la deputata Lucia Annibali, capogruppo in commissione Giustizia di Italia Viva. La partita quindi è soltanto rinviata. “Ci manca un ultimo ... ilfattoquotidiano

Dome689 : RT @fattoquotidiano: Prescrizione, ddl Costa rinviato in commissione. Iv: “Governo ha tempo fino al Milleproroghe”. Pd: “È tentativo di div… - Italia_Notizie : Prescrizione, ddl Costa rinviato in commissione. Iv: “Governo ha tempo fino al Milleproroghe”. Pd: “È tentativo di… - lellinara : RT @fattoquotidiano: Prescrizione, ddl Costa rinviato in commissione. Iv: “Governo ha tempo fino al Milleproroghe”. Pd: “È tentativo di div… -