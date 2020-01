Prescrizione, Boschi in piazza con Gelmini e Mulé (Forza Italia): “È battaglia di civiltà, non facciamo passi indietro” (Di martedì 28 gennaio 2020) “Non facciamo passi indietro, è una battaglia di civiltà”. Con queste parola la deputata di Italia Viva, Maria Elena Boschi, conferma l’intenzione del proprio gruppo parlamentare di votare a favore la proposta di legge di Enrico Costa (FI) che ha lo scopo di abolire il provvedimento, voluto da Alfonso Bonafede, che blocca la Prescrizione dopo il primo gradi di giudizio. In piazza, alla manifestazione dei penalisti, anche Mariastella Gelmini, Mara Carfagna e Giorgio Mulé di Forza Italia. L'articolo Prescrizione, Boschi in piazza con Gelmini e Mulé (Forza Italia): “È battaglia di civiltà, non facciamo passi indietro” proviene da Il Fatto Quotidiano. ilfattoquotidiano

