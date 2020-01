Premier League, West Ham-Liverpool: la gara live su Sky (Di martedì 28 gennaio 2020) In Inghilterra si completa il quadro della 18^ giornata di Premier League, alla quale manca solo un match, quello che avrà per protagonista il liverpool capolista, impegnato a Londra in casa del West Ham. Rinviata per gli impegni (vincenti) dei “Reds” al Mondiale per Club, la partita è in programma al London Stadium della capitale … L'articolo Premier League, West Ham-liverpool: la gara live su Sky calcioefinanza

OptaPaolo : 202 - Victor #Moses è il giocatore che ha tentato più cross su azione (202) in Premier League con il Chelsea con… - DiMarzio : Moise #Kean ha segnato la sua prima rete in #PremierLeague ?? - sportli26181512 : #Altrenotizie #IlcalcioinTV Premier League, West Ham-Liverpool: la gara live su Sky: In Inghilterra si completa il… -