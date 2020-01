Portogallo, addio tasse zero ai pensionati europei: in arrivo prelievo del 10% (Di martedì 28 gennaio 2020) addio alle pensioni senza tasse in Portogallo per gli stranieri che finora per dieci anni beneficiavano di una totale esenzione fiscale. Un emendamento alla legge finanziaria 2020... ilmessaggero

repubblica : Addio alle pensioni senza tasse in Portogallo. Lisbona mette un'imposta del 10% agli stranieri [aggiornamento delle… - Corriere : Portogallo, addio alle pensioni senza tasse: per stranieri (e italiani) scatta l’imposta del 10% - MediasetTgcom24 : Pensioni, addio al 'paradiso' Portogallo: arriva un'imposta del 10% agli stranieri #Portogallo… -