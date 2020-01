Pontina, malore nel traffico: uomo trasportato in eliambulanza al San Camillo (Di martedì 28 gennaio 2020) Roma – Ieri pomeriggio, all’altezza del chilometro 36 della Pontina, ovvero il tratto della SS 148 che attraversa il territorio di Ardea, un uomo rimasto bloccato nel traffico è stato vittima di un malore ed è stato trasportato in ospedale con l’elisoccorso. L’uomo, un 57enne di Aprilia, era rimasto bloccato sulla Pontina a causa di un camion in panne che non permetteva la regolare circolazione stradale. La vittima fin da subito è apparsa in gravi condizioni, con il 118 che è stato obbligato ad intervenire con l’eliambulanza per trasportare l’uomo presso l’ospedale San Camillo di Roma, dove è stato ricoverato in codice rosso. L'articolo Pontina, malore nel traffico: uomo trasportato in eliambulanza al San Camillo proviene da RomaDailyNews. romadailynews

