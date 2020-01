Piano straordinario del Governo per la Giustizia. In arrivo oltre 2.900 assunzione e investimenti per 9 miliardi. Bonafede: “La giustizia non è più una voce ordinaria di bilancio, ma una priorità” (Di martedì 28 gennaio 2020) “Nel bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 sono stati previsti per il Ministero della Giustizia stanziamenti per oltre otto miliardi e mezzo di euro (8.582.153.608,00 di euro) e per questo 2020 l’ultima Legge di bilancio ne ha previsti quasi nove miliardi (euro 8.901.562.458,00)”. E’ quanto ha annunciato il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, esponendo alla Camera le linee guida sulla Giustizia. Per la magistratura “ancora più risorse, dunque, rispetto al 2018 e ciò ha permesso di porre in essere uno sforzo senza precedenti in termini assunzioni della magistratura e del personale amministrativo”. “La mole degli investimenti in questione – ha detto ancora Bonafede – dimostra concretamente che la Giustizia non è più una voce ordinaria di bilancio, ma una vera e propria priorità ... lanotiziagiornale

