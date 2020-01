Pfas, Zaia: “Il Veneto non è l’unica ‘terra’ degli inquinanti” (Di martedì 28 gennaio 2020) “Ci spiace per i cittadini piemontesi, toscani e per tutti gli altri in giro per l’Italia, pero’ queste due notizie sono la prova provata di quello che abbiamo sempre detto, ossia che il Veneto non era l’unica realta’ ad aver segnalato questo inquinamento, ma che esistono anche altri territori colpiti, come hanno dimostrato i prelievi di Arpav nel Po a cavallo fra Occhiobello e Pontelagoscuro che testimoniano la presenza di fonti inquinanti molto piu’ a nord”. Lo ha affermato il presidente del Veneto, Luca Zaia, interpellato dall’ANSA dopo l’audizione dei rappresentanti delle Agenzie per l’ambiente di Piemonte e Toscana alla Commissione Ecomafie sulla presenza di inquinanti Pfas. “E’ la dimostrazione – ha proseguito Zaia – del fatto che chi ha speculato sul Veneto unica ‘terra dei Pfas’ ... meteoweb.eu

