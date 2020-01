Pescia (Pt): scomparso, era morto salendo sul treno in corsa. Il corpo ritrovato dai parenti dopo 8 giorni (Di martedì 28 gennaio 2020) Otto giorni dopo i familiari hanno ritrovato il cadavere in un fossato vicino a Pescia (Pistoia), di Viktor Qosja, albanese 58enne, dato per scomparso il 19 gennaio firenzepost

FirenzePost : Pescia (Pt): scomparso, era morto salendo sul treno in corsa. Il corpo ritrovato dai parenti dopo 8 giorni - LetiziaFirenze : Scomparso mentre veniva a Viareggio, ritrovato cadavere in un fosso a Pescia -