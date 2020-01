“Pertini assassino e brigatista”: bufera sul consigliere della Lega (Di martedì 28 gennaio 2020) bufera sul consigliere leghista Filippo Frugoli, autore di un post contro Sandro Pertini. Il contenuto, prontamente rimosso, è stato denunciato dal Partito democratico di Massa: Nicola Fratoianni, deputato di Sinistra Italiana-Leu, è intervenuto per commentare il fatto. bufera sul consigliere leghista “Sandro Pertini capo partigiano che uccise una marea di persone…lo stesso che annunciò di essere un ‘brigatista rosso’”. Non un errore di battitura, ma un post pubblicato dal consigliere di Massa Filippo Frugoli sul suo profilo Facebook. L’attacco, prontamente cancellato, non è però sfuggito al Partito democratico della città, che ha denunciato il fatto invitando il consigliere “a studiare”. Il consigliere Frugoli si così espresso contro l’intitolazione di un ponte al Presidente della Repubblica Pertini, facendo scoppiare una vera e propria polemica, ... notizie

