Pensioni ultime notizie: superamento Fornero, trattativa governo-sindacati (Di martedì 28 gennaio 2020) Pensioni ultime notizie: superamento Fornero, trattativa governo-sindacati Lunedì 27 gennaio c’è stato l’atteso incontro-confronto tra governo e sindacati sul tema delle Pensioni. I temi trattati sono le proposte da concretizzare nel dettaglio e le tempistiche di realizzazione. Dal governo non c’è ancora una linea chiara da seguire, mentre i sindacati hanno già presentato sul tavolo le loro idee. C’è una Quota 100 da risolvere (scadrà il 31 dicembre 2021), ma anche altri temi da toccare, come la separazione tra previdenza e assistenza e la pensione di garanzia per i giovani lavoratori di oggi. Obiettivo comune, intanto, è garantire una flessibilità in uscita per tutti. Pensioni ultime notizie: superamento Fornero e flessibilità, i tempi Al tavolo di discussione erano presenti i leader di Cgil, Cisl e Uil, così come i segretari dei sindacati dei pensionati da un lato; ... termometropolitico

InfoFiscale : Pensioni, ultime novità: al via al tavolo fra Governo e sindacati - Twettyee : @sbonaccini Siete diventati più di dx dei partiti di dx....non pensate più alle necessità del paese: il lavoro, le… - PandolfoMalate1 : Bene. ora via alla riforma delle pensioni! RIFORMA PENSIONI 2020/ Quota 41 e flessibilità a 62 anni per la Cgil (u… -