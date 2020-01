Pedullà: “Rodriguez vuole il Napoli, si può chiudere entro stasera”. I dettagli (Di martedì 28 gennaio 2020) Pedullà sul colpo Rodriguez, ha parlato di novità. Il Milan sta considerando l'ipotesi prestito con diritto per cui la situazione si può definire già in serata.Il Napoli ha proposto un prestito oneroso fino a un milione con diritto di riscatto per altri cinque o sei. L'articolo Pedullà: “Rodriguez vuole il Napoli, si può chiudere entro stasera”. I dettagli proviene da ForzAzzurri.net. forzazzurri

