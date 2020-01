Pd: Morassut, ‘serve nuovo soggetto politico ‘democratico” (Di martedì 28 gennaio 2020) Roma, 28 gen. (Adnkronos) – ‘C’è in campo una nuova generazione, in tutta Europa, in tutto il mondo. Una generazione di giovani e giovanissimi che assume la questione ambientale come questione politica generale che mette in discussione il cuore del modello di sviluppo e di vita del dopoguerra. Questa nuova generazione avverte la possibilità di essere la prima generazione della storia dell’umanità a non avere un futuro. La cosa più importante sta nel fatto che si è posta finalmente davanti una nuova missione, una missione di grande respiro sociale, che va oltre la sostenibilità finanziaria man investe la sua natura statuale e l’obiettivo di un nuovo paradigma economico e sociale: quello del Green New Deal…”. Sono alcuni dei passaggi del lungo intervento del sottosegretario all’Ambiente, Roberto Morassut (Pd), su ... calcioweb.eu

