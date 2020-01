PAGELLE Milan Torino: Calhanoglu cambia il match, male Piatek VOTI (Di mercoledì 29 gennaio 2020) I top e flop e i VOTI ai protagonisti del match valido per i quarti di finale della Coppa Italia 2019/20: PAGELLE Milan Torino Le PAGELLE dei protagonisti del match tra Milan e Torino, valido per i quarti di finale della Coppa Italia 2019/2020. TOP: Calhanoglu FLOP: Piatek VOTI Milan (4-4-2): G.Donnarumma 6,5; Conti 5,5, Kjær 6,5, Romagnoli 6, Theo 6; Castillejo 6,5, Krunic 6 (81′ Calhanoglu 7,5) , Bennacer 6,5, Bonaventura 6 (76′ Rafael Leao 6,5); Rebic 6,5 (105′ Kessié 6), Piatek 5 (65′ Ibrahimovic 6). All. Stefano Pioli 6,5 Torino (3-4-3): Sirigu 7; Izzo 6, Nkoulou 5,5, Bremer 7 (82′ Djidji 5); De Silvestri 5,5, Lukic 6,5, Rincon 6, Aina 6; Berenguer 5 (90′ Millico 5,5), Verdi 5,5 (105′ Laxalt 5); Belotti 5,5. All. Walter Mazzarri 5,5 Leggi su Calcionews24.com calcionews24

