Oroscopo di oggi Paolo Fox: le previsioni di martedì 28 gennaio 2020 (Di martedì 28 gennaio 2020) Oroscopo del giorno Paolo Fox, 28 gennaio: le stelle svelate a I Fatti Vostri Dopo le previsioni settimanali di ieri, Paolo Fox è tornato a svelare l’Oroscopo del giorno assegnando le classiche stelle, da due a cinque, a I Fatti Vostri. L’astrologo ha parlato dell’amore e del lavoro, sottolineando quali saranno i segni dello zodiaco più fortunati oggi. Con l’Oroscopo del 28 gennaio Paolo Fox, ha anticipato ieri che l’Ariete potrà puntare sull’amore, il Toro sarà agitato e i Gemelli vivranno novità. Anche il Cancro sarà agitato, mentre il Leone vivrà contrasti in amore. Per quanto riguarda la Vergine arriveranno proposte, mentre la Bilancia potrebbe scontrarsi con qualcuno. Lo Scorpione sarà favorito in amore, invece il Sagittario potrà agire. Il Capricorno brillerà nei sentimenti, l’Acquario invece trionferà negli incontri. Infine i Pesci, in ... lanostratv

Oroscopo oggi Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Oroscopo oggi