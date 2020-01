Omicidio Francesca Fantoni, uomo fermato in carcere: non risponde alle accuse (Di martedì 28 gennaio 2020) Stamattina verso le 10.30, presso la caserma dei carabinieri di Desenzano, è avvenuta una conferenza stampa che ha fornito alcuni elementi in più sul caso Fantoni. La novità più importante è stata sicuramente la smentita della confessione del presunto omicida. Nessuna confessione L’uomo che è stato fermato sarebbe Andrea P., 32enne amico della Fantoni ed ultima persona ad essere stato visto con Francesca prima della scomparsa di quest’ultima. Il Comandante Massimo Cicala, di Desenzano, ha spiegato che a casa dell’accusato è stata trovata una maglia di proprietà dello stesso, sporca di sangue e fango, che sembrerebbe essere quella che l’uomo indossava la sera della scomparsa della vittima. La sua immagine è stata infatti filmata dalle telecamere di sorveglianza di Bedizzole. L’uomo, oltre a non aver confessato, non avrebbe neanche fornito particolari elementi quando gli è ... thesocialpost

