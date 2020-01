OMICIDIO FRANCESCA FANTONI A BEDIZZOLE/ Arrestato pastore 28enne, 'sono innocente' (Di martedì 28 gennaio 2020) BEDIZZOLE, OMICIDIO FRANCESCA FANTONI: nella notte è stato Arrestato un ragazzo di 28 anni, attualmente in carcere a Brescia ilsussidiario

Notiziedi_it : Omicidio di Francesca Fantoni, fermato l’amico 28enne - CiaoKarol : Brescia, donna uccisa: ‘È pazzesco come due ragazze, vicine di banco siano state entrambe uccise’: Andrea Pavarini,… - infoitinterno : Francesca Fantoni, trovata morta in un parco a Bedizzole: un amico della donna fermato per omicidio -