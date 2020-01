Omicidio di Ambra Pregnolato, uomo si accusa: disposta perizia psichiatrica (Di martedì 28 gennaio 2020) Un uomo si è accusato di aver commesso l’Omicidio di Ambra Pregnolato, la maestra d’asilo trovata morta lo scorso 24 Gennaio a Valenza. La donna, attivista del Movimento 5 Stelle, sarebbe stata dunque vittima di un delitto passionale, commesso da Michele Venturelli, 46enne, ora in stato di fermo. L’avvocato della difesa sta predisponendo il tutto per effettuare una perizia psichiatrica. Omicidio di Ambra Pregnolato: le indagini e la svolta sul nome dell’assassino Il cadavere di Ambra Pregnolato, uccisa con dei colpi alla testa, era stato ritrovato dal marito presso la sua abitazione in provincia di Alessandria, a Valenza. Immediate erano state le indagini delle autorità, le quali avevano interrogato amici, familiari, ma anche vicini di casa, per escludere ogni sospetto. Dopo esser giunti a Michele Venturelli, durante l’interrogatorio, gli inquirenti hanno ... kontrokultura

