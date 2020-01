Ocean Viking, Salvini sfida il governo: vuole denunciare Conte e Lamorgese per sequestro di persona (Di martedì 28 gennaio 2020) Matteo Salvini sfida il governo: vuole denunciare il presidente del Consiglio Conte e la ministra dell'Interno Luciana Lamorgese per il mancato sbarco dei 403 migranti, rimasti a bordo della nave Ocean Viking per 4 giorni: "Se siamo in una Paese in cui le regole valgono per tutti è sequestro di persona". fanpage

