Nuovo Codice della Strada/ Novità: vietato fumare al volante, limite a 150 km/h e... (Di martedì 28 gennaio 2020) Nuovo Codice della Strada: discussione alla Camera. Le possibili Novità: vietato fumare per chi guida, limite di velocità innalzato a 150 km/h. E le multe.. ilsussidiario

GuernseyJuliet : @WebPoste In data 24.01 u.s. ho presentato reclamo online (n. 8003773951) Mi ero registrata anni addietro con numer… - mozzamanica : @kyrol @robetom @Ilmiomare2 @LucaMarelli72 Il nuovo codice di procedura penale dice : Bentancur 3 giornate ... Mart… - kyrol : @mozzamanica @robetom @Ilmiomare2 @LucaMarelli72 Ok, hai ragione. Aspetto il nuovo Codice di Procedura Penale del signor Moulin Rouge. -