Nuovi investimenti per la ricerca sull’Alzheimer da Airalzh Onlus (Di martedì 28 gennaio 2020) Roma, 28 gen. (askanews) – Nuovi investimenti per la ricerca sulla malattia di Alzheimer, grazie alle donazioni private, arrivano da Airalzh Onlus. Airalzh, con la partnership di Coop, che in tre anni ha finanziato 75 borse di studio, ha creato una rete di giovani ricercatori in tutta Italia. Oltre 110 articoli scientifici pubblicati per studi di eccellenza, come quello sui solchi cerebrali per migliorare la diagnosi, o quello sugli effetti dei polifenoli nell’olio extra vergine d’oliva, o quello che ha scoperto una proteina che modifica i neuroni coinvolti nei processi di memoria e apprendimento. Un patrimonio importante come ha spiegato Sandro Sorbi, presidente onorario di Airalzh. “Perché finanziare la ricerca sulla malattia di Alzheimer? Perché la malattia di Alzheimer insieme alle demenze è una delle condizioni cliniche più preoccupanti, più frequenti e ... notizie

