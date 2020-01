Notte sul Pianeta Terra su Netflix dal 29 gennaio, la docuserie che svela il lato nascosto della natura (Di martedì 28 gennaio 2020) In arrivo Notte sul Pianeta Terra su Netflix. La nuova serie documentaristica, in sei episodi, sarà disponibile da mercoledì 29 gennaio, in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo. Per l’Italia, la voce narrante che accompagnerà gli spettatori in questo viaggio tra i segreti della natura è dell'attrice Alessandra Mastronardi, conosciuta per i suoi ruoli sul piccolo e grande schermo. "Il mondo della natura non è mai stato così affascinante, coinvolgente. - commenta l’attrice - La Notte si illumina e ci svela i suoi segreti. Sono molto fiera di raccontare in Italia questo straordinario progetto. Da fan del genere, ancora prima del mio coinvolgimento, esorto tutti ad aprire una finestra virtuale su questo mondo, il nostro mondo. Per ricordare che noi, qui, su questa Terra, siamo semplici ospiti."Grazie ad una tecnologia rivoluzionaria, la serie documentaristica Notte sul ... optimaitalia

MaryJShinigami : RT @flawlessloujs: Quando ero piccola vedevo sul braccio di mio nonno un numero, non sapevo cosa fosse e non osavo chiedere. Sapevo solo ch… - _diana87 : RT @OptiMagazine: #NottesulPianetaTerra su Netflix dal #29gennaio, la docuserie che svela il lato nascosto della natura - sognandoilmare_ : RT @flawlessloujs: Quando ero piccola vedevo sul braccio di mio nonno un numero, non sapevo cosa fosse e non osavo chiedere. Sapevo solo ch… -