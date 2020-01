"Non ho votato il M5s. In lista c'era qualche ambiguità", dice Morra (Di martedì 28 gennaio 2020) Per chi ha votato in Calabria il pentastellato Nicola Morra? L'ammissione è clamorosa: “È semplice. Per nessuno”. Né la lista 5Stelle, né il candidato Aiello, dunque. In un'intervista al Corriere della Sera, Morra afferma di essere il presidente della commissione parlamentare Antimafia e che per questo motivo “non potevo votare una lista con anche una semplice ambiguità. E per questo mi è stato impedito, di fatto, di votarla”. Le ambiguità le avrebbero dovute controllare “coloro che hanno assunto il ruolo di responsabili regionali per la formazione delle liste” e invece non l'hanno fatto, e così Morra chiarisce: “Tutte le volte che mi è stato chiesto di fare dei controlli, io li ho fatti. Mettiamola così: stavolta nessuno mi ha chiesto di controllare. I controlli, in terre come la Calabria, comportano tempi lunghi...”. E i tempi sembra non ci siano stati. Ma ciò non vale ... agi

