Nioh 2: Ecco come funzionerà la co-operativa (Di martedì 28 gennaio 2020) Per mettere le mani su Nioh 2 dovremo attendere ancora qualche mese, nell’attesa però sono stati rilasciati nuovi e interessanti dettagli sulla co-operativa, in occasione di una live che si è tenuta questa notte (ora italiana). In Nioh 2 come per il precedente capitolo i giocatori potranno co-operare per sconfiggere i Boss e superare le tanti missioni presenti nel titolo, anche se non ci è ancora dato di sapere se sarà possibile farlo per l’intero gioco o solo in specifici livelli come in passato. In Nioh ad eccezione della prima e ultima missione del titolo, è possibile giocare in co-operativa per l’intero gioco, in Nioh 2 non è ancora stato svelato questo dettaglio ma possiamo condividere con voi alcune interessanti informazioni. Nioh 2: Nuovi dettagli sulla co-operativa Stando a quanto svelato nella ... gamerbrain

