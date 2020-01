Nina Moric e Favoloso, tra lividi e frasi choc: il suo dramma (Di martedì 28 gennaio 2020) Per Nina Moric continua il dramma e questa volta ha deciso di mostrare i lividi sul suo corpo e i messaggi choc di Falovoso: ecco cos’è successo Nina Moric, Fonte: Mediaset Play Remix su Youtube (screenshot – https://www.youtube.com/watch?v=1qwfZEO6pBk) Continua il dramma di Nina Moric e questa volta la scelta della show girl lascia di stucco i suoi tantissimi follower su Instagram: ecco cos’è successo. La nota modella e show girl, come in tanti sicuramente già sapranno, qualche tempo fa si è recata negli studi di Barbara D’Urso per raccontare la sua terribile disavventura vissuta a causa dell’ex concorrente del Grande Fratello, Luigi Mario Favoloso. Negli studi Mediaset, la Moric aveva raccontato delle presunte violenze fisiche e psicologiche subite dal noto imprenditore e aveva aggiunto che il medesimo trattamento era stato ... chenews

Maria11688076 : RT @Claplaz: Ieri sera c'era Liliana Segre che diceva parole bellissime a Che tempo che fa su Rai Due, e in contemporanea Nina Moric che s… - fanpage : Frasi che fanno trasparire traspare un accenno a un possibile progetto di suicidio, insieme a parole di forte rabbia - zazoomnews : Nina Moric svela le chat private di Luigi Favoloso: “Vuoi la mia vendetta traditrice” - #Moric #svela #private… -