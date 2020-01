Nina Moric denuncia Luigi Mario Favoloso

Nina Moric e Favoloso - tra lividi e frasi choc : il suo dramma : Per Nina Moric continua il dramma e questa volta ha deciso di mostrare i lividi sul suo corpo e i messaggi choc di Falovoso: ecco cos’è successo Nina Moric, Fonte: Mediaset Play Remix su Youtube (screenshot – https://www.youtube.com/watch?v=1qwfZEO6pBk) Continua il dramma di Nina Moric e questa volta la scelta della show girl lascia di stucco i suoi tantissimi follower su Instagram: ecco cos’è successo. ...

Nina Moric mostra i lividi su Instagram e pubblica i messaggi durissimi di Favoloso : Nina Moric mostra i lividi nelle Stories di Instagram e pubblica i messaggi durissimi di Favoloso. L’ex moglie di Fabrizio Corona ha reagito all’intervista rilasciata da Luigi Mario a Live – Non è la D’Urso. L’imprenditore, che era scomparso da quasi un mese, ha deciso di fare ritorno in Italia e di rispondere alle accuse mosse dalla modella. Ospite di Domenica Live infatti Nina Moric aveva accusato l’ex ...

Nina Moric svela le chat private di Luigi Favoloso : “Vuoi la mia vendetta - traditrice” : Nina Moric ha pubblicato gli screenshot di nuove conversazioni private con l'ex Luigi Mario Favoloso, da lei accusato di violenze. In quelle frasi, traspare un accenno a un possibile progetto di suicidio da parte i lui, insieme a parole di forte rabbia: "Vuoi la mia vendetta, traditrice che non sei altro. Stai facendo di tutto per averla".Continua a leggere

Nina Moric mostra i lividi e pubblica la frase choc di Favoloso : “Ho rischiato di ucciderti” : Nina Moric replica alle dichiarazioni di Luigi Mario Favoloso che ha negato del tutto le accuse di percosse e maltrattamenti. Lei risponde con una foto che mostra un grosso livido sul fianco e con gli screen di alcuni messaggi scambiati con l'ex. Dove lui minaccia il suicidio e scrive una frase scioccante "Ho rischiato di ucciderti. E forse potrei riprovarci ancora".Continua a leggere

Nina Moric accusa (di nuovo) Luigi Favoloso di violenza e pubblica le prove : Nina Moric mostra i lividi procurati dall’ira di Favoloso e pubblica le frasi sconvolgenti: “Ho rischiato di ucciderti” Nina Moric aveva già accusato Luigi Mario Favoloso di violenza e maltrattamenti, ma lui ha sempre negato. Così, all’ennesimo rifiuto nello studio di Barbara D’Urso, la Moric ha pubblicato su Instagram una foto dove mostra il suo fianco coperto da un livido violaceo. La Moric, dopo aver sporto ...

Luigi Favoloso al contrattacco : “Ecco cosa faceva Nina Moric” : A Live Non è la D'Urso, la tensione arriva alle stelle per la presenza di Luigi Mario Favoloso, ex di Nina Moric che per 29 giorni ha fatto perdere le proprie tracce. All'epoca sua madre, Loredana aveva esposto denuncia di scomparsa dai Carabinieri ma, qualche tempo dopo ha ritirato la denuncia. E Nina sostiene di essere stata picchiata da quello che era il suo ragazzo: Luigi Favoloso. (Continua…) Le sue prime affermazioni sono state ...

Nina Moric mostra i lividi fatti da Favoloso : “Calci e pugni” : Luigi Mario Favoloso è tornato alla ribalta replicando alle pesanti accuse a suo carico fatte dall’ex compagna Nina Moric. La modella non c’è stata e, a supporto delle sue rivelazioni sulle presunte violenze dell’ex compagno, ha mostrato alcune foto dei lividi e delle chat sconvolgenti avute con Favoloso prima della sua scomparsa. La verità di Nina Moric Nina Moric ha postato via social le foto dei lividi e delle chat avute con ...

Nina Moric pubblica chat private con Luigi Favoloso : “Ho rischiato di ucciderti e potrei riprovarci” (FOTO) : Dopo l’ospitata di Luigi Favoloso a Live, non è la D’Urso, Nina Moric ha deciso di reagire pubblicando delle chat private contenenti delle conversazioni molto significative tra lei e il suo ex. La donna ha accusato l’ex gieffino di aver raccontato un cumulo di buie nel corso della sua ospitata, per tale ragione, ha deciso di ribadire la sua verità. Allo scopo di rendere maggiormente credibile la sua versione dei fatti, la ...

Luigi Mario Favoloso - il padre lo difende : “Ci sono voci sul fatto che sia Nina Moric ad aver ferito lui con un coltello” : Il papà di Luigi Mario Favoloso, ricomparso ieri sera negli studi di Live Non è la D’Urso dopo essere sparito il 29 dicembre scorso, aveva già nel pomeriggio rilasciato un’intervista, sempre alla D’Urso, nella quale non sono prendeva le difese del figlio ma aggiungeva un fatto: “Con mio figlio c’è sempre stato un dialogo quotidiano, se c’è stata qualche colluttazione con Carlos, è avvenuta per evitare situazioni peggiori. ...

Nina Moric pubblica chat con Luigi Mario Favoloso che scrive "ho rischiato di ucciderti" : Dopo le dichiarazioni di Luigi Mario Favoloso ieri sera a Live - Non è la d'Urso, è arrivata la inevitabile reazione di Nina Moric, che ha pubblicato sui social alcune chat che sarebbero intercorse con l'ex fidanzato. Il quale, ieri su Canale 5, ha negato fermamente tutte le accuse di violenze ai danni della stessa Moric e di suo figlio Carlos Maria Corona. La showgirl ha reso pubblico uno screenshot nel quale si legge: "Hai ragione. Ti ...

Nina Moric pubblica i messaggi con Favoloso - lui scrive : “Ho rischiato di ucciderti” : Luigi Favoloso ha picchiato davvero Nina Moric? Lei pubblica la loro chat per incastrarlo Dopo l’ospitata di Luigi Favoloso di ieri a Live-Non è la d’Urso, Nina Moric si è scagliata ancora contro l’ex fidanzato sul suo profilo Instagram. La modella croata continua a sostenere di essere stata più volte picchiata da Favoloso quando stavano insieme. Tramite alcuni post su Instagram ha pubblicato alcune conversazioni con l’ex ...

Luigi Favoloso e Nina Moric - il messaggio choc : “Ho rischiato di ucciderti” : Risolto il ‘giallo’ sull’allontanamento di Luigi Mario Favoloso, dopo le accuse di violenza lanciate da Nina Moric (e confluite in una denuncia), l’ex gieffino ha dato la sua versione dei fatti. Smentisce quanto ricostruito dalla sua ex compagna, ma lei non ci sta e sui social spuntano messaggi e foto che alimentano la bufera. Favoloso si difende: “Nessuna violenza” Luigi Mario Favoloso ha parlato in tv, negli studi di Live – Non è la ...

Nina Moric svela i messaggi di Luigi Mario Favoloso : ‘Ho rischiato di ucciderti’ : Diventa una guerra senza esclusione di colpi quella tra Nina Moric e Luigi Maio Favoloso. La modella croata, dopo la testimonianza del suo ex che ha parlato a Live della propria scomparsa e ha replicato alle accuse della Moric, ha postato sui social quelle che sarebbero le prove che attesterebbero la veridicità delle proprie parole. Favoloso ha infatti negato di aver mai picchiato Nina e il figlio di lei, Carlos, ma gli screenshot della modella ...